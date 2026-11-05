Военнослужащие ВСУ, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту жительства своих детей или в ближайшей возможной местности.

Об этом сообщили в Офисе военного омбудсмана.

Служба по месту жительства: могут ли проходить военнослужащие

Военнослужащим с детьми с инвалидностью позволят служить поближе к семье

По результатам обращения Офиса Военного омбудсмана главнокомандующий ВСУ 31 октября 2026 принял соответствующее решение.

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Командующих видов и родов войск, а также руководителей органов военного управления обязали неукоснительно соблюдать установленные правила при рассмотрении рапортов о переводе по семейным обстоятельствам военных, воспитывающих детей с инвалидностью возрастом до 18 лет.

В частности, таких военнослужащих могут переводить на равнозначные или низшие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства ребенка или как можно ближе к нему.

В то же время, при принятии решения будет учитываться уровень укомплектованности военных подразделений.

Ожидается, что это позволит военным больше времени уделять своим детям и активно участвовать в уходе за ними.

Кроме того, Офис военного омбудсмана обратился с аналогичными предложениями в Государственную пограничную службу, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию Украины.

От этих структур ожидают решений по урегулированию возможности прохождения службы военнослужащими ближе к месту жительства их детей с инвалидностью.

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