Военные ВСУ смогут проходить службу по месту жительства: какое условие
- В Украине приняли решение, расширяющее возможности военнослужащих ВСУ, воспитывающих детей с инвалидностью.
- В Офисе военного омбудсмена объяснили, при каких условиях военные смогут проходить службу ближе к своим семьям.
Военнослужащие ВСУ, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту жительства своих детей или в ближайшей возможной местности.
Об этом сообщили в Офисе военного омбудсмана.
Служба по месту жительства: могут ли проходить военнослужащие
Военнослужащим с детьми с инвалидностью позволят служить поближе к семье
По результатам обращения Офиса Военного омбудсмана главнокомандующий ВСУ 31 октября 2026 принял соответствующее решение.
Командующих видов и родов войск, а также руководителей органов военного управления обязали неукоснительно соблюдать установленные правила при рассмотрении рапортов о переводе по семейным обстоятельствам военных, воспитывающих детей с инвалидностью возрастом до 18 лет.
В частности, таких военнослужащих могут переводить на равнозначные или низшие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства ребенка или как можно ближе к нему.
В то же время, при принятии решения будет учитываться уровень укомплектованности военных подразделений.
Ожидается, что это позволит военным больше времени уделять своим детям и активно участвовать в уходе за ними.
Кроме того, Офис военного омбудсмана обратился с аналогичными предложениями в Государственную пограничную службу, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию Украины.
От этих структур ожидают решений по урегулированию возможности прохождения службы военнослужащими ближе к месту жительства их детей с инвалидностью.