Військовослужбовці ЗСУ, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть проходити службу за місцем проживання своїх дітей або в найближчій можливій місцевості.

Про це повідомили в Офісі військового омбудсмана.

Служба за місцем проживання: чи можуть проходити військовослужбовці

Військовослужбовцям із дітьми з інвалідністю дозволять служити ближче до родини

За результатами звернення Офісу військового омбудсмана головнокомандувач ЗСУ 31 жовтня 2026 року ухвалив відповідне рішення.

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Командувачів видів і родів військ, а також керівників органів військового управління зобов’язали неухильно дотримуватися встановлених правил під час розгляду рапортів про переведення за сімейними обставинами військових, які виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Зокрема, таких військовослужбовців можуть переводити на рівнозначні або нижчі посади до військових частин чи органів військового управління, розташованих за місцем проживання дитини або якомога ближче до нього.

Водночас під час ухвалення рішення враховуватимуть рівень укомплектованості військових підрозділів.

Очікується, що це дозволить військовим більше часу приділяти своїм дітям та брати активнішу участь у догляді за ними.

Крім того, Офіс Військового омбудсмана звернувся з аналогічними пропозиціями до Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України.

Наразі від цих структур очікують рішень щодо врегулювання можливості проходження служби військовослужбовцями ближче до місця проживання їхніх дітей з інвалідністю.

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