Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи та Балтії (NB8) за підтримку України та спільне бачення ключових питань безпеки.

Зеленський обговорив із лідерами країн NB8 підготовку до зустрічі в Абу-Дабі

Як написав у Telegram голова держави, під час переговорів сторони обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

– Цими днями було багато підготовчих кроків: зустріч у Брюсселі за участю НАТО та європейців, мої контакти з представниками президента Америки, фактично постійно переговорні команди на звʼязку. Вважаємо, що треба зробити зустріч в Еміратах результативною, і наші пропозиції щодо реальних потенційних результатів ми передали американській стороні, – повідомив Зеленський.

Окрему увагу учасники приділили питанням європейської безпеки. Сторони погодилися, що їх необхідно обговорювати за безпосередньої участі європейських держав, кожна з яких має право на гарантовану безпеку.

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Зеленський також наголосив на важливості дипломатичних зусиль для якнайшвидшого завершення російської війни проти України.

Крім того, президент поінформував партнерів про першочергові потреби України напередодні зими, зокрема щодо захисту енергетичної інфраструктури та посилення протиповітряної оборони.

Глава держави подякував партнерам за готовність допомагати та повідомив, що сторони продовжать координацію й узгодження спільних позицій.

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