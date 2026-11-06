Захватил людей в магазине Тернополя: суд арестовал стрелка без права залога
- В Тернополе 53-летнему мужчине объявили подозрение после инцидента в одном из торговых заведений.
- 5 ноября он незаконно удерживал людей и угрожал посетителям магазина.
В Тернополе 53-летнему мужчине сообщили о подозрении после инцидента в одном из городских магазинов. Утром 5 ноября он угрожал посетителям оружием и незаконно удерживал людей.
Об этом сообщает в Facebook Нацполиция Тернопольской области.
Стрельба в магазине Тернополя: стрелку избрали меру пресечения
Согласно сообщению, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
— 53-летнему жителю Тернополя инкриминируют незаконное лишение свободы человека, угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство. За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы, – говорится в сообщении.
Событие произошло в одном из торговых заведений города в четверг, 5 ноября. Мужчина пришел в магазин с оружием, начал угрожать присутствующим и незаконно ограничил их свободу.
В Тернополе объявили специальную полицейскую операцию. На место происшествия выехали правоохранители и представители необходимых профильных служб.
Задержать нарушителя удалось благодаря скоординированным действиям бойцов спецподразделения КОРД. Им оказался 53-летний местный житель. Во время задержания выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи объявили ему подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека);
- ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа);
- ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.
Фото: полиция Тернопольской области