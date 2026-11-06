В Тернополе 53-летнему мужчине сообщили о подозрении после инцидента в одном из городских магазинов. Утром 5 ноября он угрожал посетителям оружием и незаконно удерживал людей.

Об этом сообщает в Facebook Нацполиция Тернопольской области.

Стрельба в магазине Тернополя: стрелку избрали меру пресечения

Согласно сообщению, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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— 53-летнему жителю Тернополя инкриминируют незаконное лишение свободы человека, угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство. За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы, – говорится в сообщении.

Событие произошло в одном из торговых заведений города в четверг, 5 ноября. Мужчина пришел в магазин с оружием, начал угрожать присутствующим и незаконно ограничил их свободу.

В Тернополе объявили специальную полицейскую операцию. На место происшествия выехали правоохранители и представители необходимых профильных служб.

Задержать нарушителя удалось благодаря скоординированным действиям бойцов спецподразделения КОРД. Им оказался 53-летний местный житель. Во время задержания выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи объявили ему подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека);

ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа);

ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.

Фото: полиция Тернопольской области

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