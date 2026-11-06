Выбирая, где служить, человек учитывает много факторов: как его подготовят, кто будет отдавать приказы, будет ли рядом помощь, когда она понадобится. Ответы на эти вопросы лучше всего показывают, как подразделение относится к своим людям.

В 1 корпусе НГУ Азов забота о военных охватывает всю службу.

Она начинается с основательной подготовки, тщательного планирования операций, где жизнь бойцов — приоритет, и не заканчивается после ранения: медицинские службы, психологи и специалисты по социальному сопровождению помогают с лечением, реабилитацией, возвращением к гражданской жизни, а также поддерживают семьи военных.

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Как готовят военных в Азове

Подготовка в Азове начинается задолго до первого боевого задания. Новобранцы проходят обучение, где отрабатывают навыки в условиях, максимально приближенных к боевым. Готовят рекрутов опытные инструкторы с боевым опытом, которые участвовали в одних из самых сложных операций полномасштабной войны, в частности в героической обороне Мариуполя.

Также в Азове важна тактическая медицина: на поле боя помощь часто нужно оказать за несколько минут, поэтому каждый военный умеет помочь себе и товарищу. Уже после этого медицинские подразделения эвакуируют раненых и доставляют их в больницы.

Командование, которое ценит жизнь бойцов

В Азове жизнь бойцов — приоритет для командования. Каждая операция тщательно планируется: командиры анализируют разведданные, оценивают риски и заранее продумывают пути эвакуации. Решения принимают с учетом не только результата, но и того, какой ценой он достигнут.

Такой подход требует дисциплины и опыта, но именно он позволяет выполнять сложные боевые задачи, сохраняя жизни бойцов.

Командиры Азова начинали свой путь в подразделении как солдаты, поэтому понимают, что важно для подчиненных и как обеспечить их всем необходимым для успешного выполнения задач.

Поддержка после ранения

Если военнослужащий получает ранение, ему предстоит пройти операции, длительное лечение, при необходимости — протезирование и реабилитацию, а также оформить документы, получить выплаты и пройти ВВК. В 12 бригаде специального назначения Азов с этим помогает служба Азов.Супровід:

лечение и реабилитация — организация медицинской помощи, восстановление и протезирование;

психологическая помощь — консультации психологов и психотерапевтов;

документы и выплаты — консультации по выплатам и социальным гарантиям;

физическое восстановление — спортивная реабилитация и адаптивные занятия.

Отдельное сопровождение предусмотрено для военных, вернувшихся из плена: им помогают с лечением, психологическим восстановлением и возвращением к привычной жизни.

Забота о семье военного

Поиск клиники для реабилитации, информация о пропавшем без вести, оформление выплат: в таких ситуациях семье нужна помощь людей, которые понимают специфику службы.

В 1 корпусе НГУ Азов для этого работает отдел социального сопровождения Азов Дбає, который занимается семьями действующих военных, пленных, пропавших без вести и погибших защитников.

Специалисты отдела дают социальные, юридические и психологические консультации, поддерживают детей военнослужащих, организовывают образовательные и развлекательные программы. С семьями погибших поддерживают связь и привлекают их к мероприятиям по чествованию памяти.

Подробнее о 1 корпусе НГУ Азов читайте на сайте azov.army.

Фото: Азов