Обираючи, де служити, людина зважує багато чинників: як її підготують, хто ставитиме накази, чи буде поруч допомога, коли вона знадобиться. Відповіді на ці запитання найкраще показують, як підрозділ ставиться до своїх людей.

У 1 корпусі НГУ Азов турбота про військових охоплює всю службу.

Вона починається з ґрунтовної підготовки, ретельного планування операцій, де життя бійців є пріоритетом, і не закінчується після поранення: медичні служби, психологи та фахівці із соціального супроводу допомагають із лікуванням, реабілітацією, поверненням до цивільного життя, а також підтримують родини військових.

Зараз дивляться

Як готують військових в Азові

Підготовка в Азові починається задовго до першого бойового завдання. Новобранці проходять навчання, де відпрацьовують навички в умовах, максимально наближених до бойових. Готують рекрутів досвідчені інструктори з бойовим досвідом, які брали участь в одних із найскладніших операцій повномасштабної війни, зокрема в героїчній обороні Маріуполя.

Також в Азові важлива тактична медицина: на полі бою допомогу часто треба надати за кілька хвилин, тому кожен військовий уміє допомогти собі та побратиму. Вже після цього медичні підрозділи евакуюють поранених і доставляють їх до лікарень.

Командування, яке цінує життя бійців

В Азові життя бійців є пріоритетом для командування. Кожна операція ретельно планується: командири аналізують розвіддані, оцінюють ризики та заздалегідь продумують шляхи евакуації. Рішення ухвалюють з огляду не лише на результат, а й на те, якою ціною його досягнуто.

Такий підхід вимагає дисципліни та досвіду, проте саме він дає змогу виконувати складні бойові завдання, зберігаючи життя бійців.

Командири Азову починали свій шлях у підрозділі як солдати, тому розуміють, що важливо для підлеглих і як забезпечити їх усіх необхідним для успішного виконання завдань.

Підтримка після поранення

У разі поранення військовослужбовцю потрібно пройти операції, тривале лікування, за потреби — протезування та реабілітацію, а також оформити документи, отримати виплати й пройти ВЛК. У 12 бригаді спеціального призначення Азов із цим допомагає служба Азов.Супровід:

Лікування та реабілітація – організація медичної допомоги, відновлення та протезування;

Психологічна допомога – консультації психологів і психотерапевтів;

Документи та виплати – консультації щодо виплат і соціальних гарантій;

Фізичне відновлення – спортивна реабілітація та адаптивні заняття.

Окремий супровід передбачений для військових, які повернулися з полону: їм допомагають із лікуванням, психологічним відновленням і поверненням до звичного життя.

Турбота про родину військового

Пошук клініки для реабілітації, інформація про зниклого безвісти, оформлення виплат: у таких ситуаціях родині потрібна допомога людей, які розуміють специфіку служби.

У 1 корпусі НГУ Азов для цього діє відділ соціального супроводу Азов Дбає, який працює з родинами чинних військових, полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників.

Фахівці відділу надають соціальні, правові та психологічні консультації, підтримують дітей військовослужбовців, організовують освітні та відпочинкові програми. З родинами полеглих підтримують зв’язок і залучають їх до заходів із вшанування пам’яті.

Детальніше про 1 корпус НГУ Азов читайте на сайті azov.army.

Фото: Азов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.