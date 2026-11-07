Подразделения Сил обороны нанесли серию точных ударов по важным объектам российских войск как в Российской Федерации, так и на временно оккупированных территориях Украины в течение 6 и в ночь на 7 ноября.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ уничтожили пусковые установки ОТРК Искандер в РФ

Важные потери враг понес в Брянской области РФ. Там украинские военные успешно поразили две пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер. В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

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В Генштабе обратили внимание на стратегическое значение этого успеха: каждая выведенная из строя пусковая установка напрямую уменьшает способность российской армии наносить баллистические ракетные удары по украинским городам.

Кроме того, на Брянщине под удар Сил обороны попал зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, который должен был прикрывать воздушное пространство и российские военные объекты в регионе.

Также существенные потери российские войска понесли на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в Луганской области нанесены удары по составам материально-технических средств армии РФ в районах населенных пунктов Сокологорск и Заайдаровка. В Запорожской области в районе Новобогдановки Силы обороны поразили место сосредоточения вражеских операторов беспилотных летательных аппаратов.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что системная работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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