Запорожская атомная электростанция 8 ноября снова осталась без внешнего электроснабжения. Это уже 16 случай полной потери питания станции с начала 2026 года.

Об этом сообщает НАЭК Энергоатом.

Блекаут на Запорожской АЭС 8 ноября: что известно

По данным Энергоатома, 8 ноября в 02:36 ЗАЭС потеряла питание от последней работающей линии электропередачи напряжением 330 кВ Ферросплавная-1. Именно она обеспечивала связь станции с украинской энергосистемой.

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Автоматическая попытка повторного включения линии была неудачной.

Пока электроэнергию, необходимую для обеспечения собственных потребностей станции, производят резервные дизель-генераторы.

Это уже 16 случай полной потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС с начала 2026 года.

В Энергоатоме отмечают, что полное обесточивание Запорожской АЭС представляет критическую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Работа станции в режиме блэкаута создает риск отказа систем жизнеобеспечения и охлаждения ядерного топлива. Это может произойти, если выйдут из строя дизель-генераторы или иссякнет их ресурс. В этом случае существует угроза возникновения радиационной аварии.

В Укрэнерго подчеркивают, что систематическая потеря внешнего питания является следствием российской оккупации Запорожской АЭС.

2 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что из-за низких запасов топлива на ЗАЭС рассматривается возможность сокращения количества аварийных дизель-генераторов, которые должны быть готовы к автоматическому запуску в случае потери внешнего электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Укрэнерго

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