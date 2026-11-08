Во Львове возобновили движение пассажирских поездов к станции Львов Главный, которое временно ограничивали из-за восстановительных работ. В то же время, поезда львовского направления могут задерживаться до пяти часов.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Движение поездов во Львове 8 ноября

Утром 8 ноября по техническим причинам поезда львовского направления временно не могли прибывать на главный железнодорожный вокзал города и отправляться оттуда.

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На время проведения восстановительных работ пассажирские поезда перенаправили на станцию ​​Пидзамче, расположенную в центральной части Львова. Пассажиров просили планировать свои поездки с учетом этих перемен.

По состоянию на 11.10 движение пассажирских поездов к станции Львов Главный возобновилось. Мэр Львова Андрей Садовый также подтвердил возобновление работы вокзала.

В то же время, ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре еще продолжаются. Поэтому поезда львовского направления могут задерживаться до пяти часов.

Железнодорожники работают над тем, чтобы наверстать отставание от графика.

Пассажирам, планирующим поездку 8 ноября, рекомендуют проверять актуальную информацию о движении своего поезда.

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