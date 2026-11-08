Станция Пидзамче временно принимала поезда вместо главного вокзала Львова: что произошло
Во Львове возобновили движение пассажирских поездов к станции Львов Главный, которое временно ограничивали из-за восстановительных работ. В то же время, поезда львовского направления могут задерживаться до пяти часов.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Движение поездов во Львове 8 ноября
Утром 8 ноября по техническим причинам поезда львовского направления временно не могли прибывать на главный железнодорожный вокзал города и отправляться оттуда.
На время проведения восстановительных работ пассажирские поезда перенаправили на станцию Пидзамче, расположенную в центральной части Львова. Пассажиров просили планировать свои поездки с учетом этих перемен.
По состоянию на 11.10 движение пассажирских поездов к станции Львов Главный возобновилось. Мэр Львова Андрей Садовый также подтвердил возобновление работы вокзала.
В то же время, ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре еще продолжаются. Поэтому поезда львовского направления могут задерживаться до пяти часов.
Железнодорожники работают над тем, чтобы наверстать отставание от графика.
Пассажирам, планирующим поездку 8 ноября, рекомендуют проверять актуальную информацию о движении своего поезда.