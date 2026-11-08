В понедельник, 9 ноября, в ряде областей Украины в течение всех суток будут действовать ограничения электропотребления.

Причиной стали последствия массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Отключения света 9 ноября: что известно

Как сообщает Укрэнерго, с 00:00 до 23:59 предусмотрено применение следующих мер:

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графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей – объемом от 1,5 до 4 очередей;

графики ограничения мощности для промышленных предприятий — также на протяжении всех суток.

В то же время из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому объемы и продолжительность ограничений могут изменяться.

Потребителям рекомендуют проверять актуальные графики отключений на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Напомним, что 8 ноября из-за постоянных атак врага на украинскую энергетику в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В то же время, на Днепропетровщине ситуация остается крайне сложной. Энергетикам постепенно удается восстанавливать электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

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