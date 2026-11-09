У Києві на мосту Патона тестуватимуть нову схему організації дорожнього руху. Вона передбачає зміну напрямку руху однією зі смуг залежно від інтенсивності транспортного потоку в ранкові та вечірні години.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

На мосту Патона запроваджують реверсивний рух

На першому етапі реверсивну смугу використовуватимуть за таким графіком: із 7:00 до 10:00 – для руху з лівого берега на правий, а з 16:00 до 20:00 – у зворотному напрямку, з правого берега на лівий.

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При цьому на мосту постійно діятимуть дві смуги для руху в кожен бік. Додаткову смугу почергово відкриватимуть для одного з напрямків відповідно до встановленого розкладу та сигналів світлофорів.

– Рух реверсивною смугою регулюватимуть спеціальні світлофори: зелена стрілка – рух дозволено у вказаному напрямку; червоний хрест – в’їзд на смугу заборонено; жовта стрілка – попередження про зміну напрямку. Водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка, – зазначають в КМДА.

Якщо світлофор не працюватиме, в’їжджати на реверсивну смугу буде заборонено згідно з Правилами дорожнього руху.

Після завершення тестування фахівці оцінять результативність нової схеми. За необхідності графік використання реверсивної смуги можуть змінити, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, із 9 листопада в Києві запроваджено резервні схеми руху транспорту між лівим і правим берегами Дніпра. Вони передбачають перерозподіл транспортних потоків та зміну правил проїзду окремими мостами столиці.

У МВС пояснили, що нова організація дорожнього руху має зменшити навантаження на мости та зробити транспортне сполучення між лівим і правим берегами ефективнішим.

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