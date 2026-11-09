Россия не прекращает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Враг пытается оставить украинцев без электричества, тепла и воды. Особенно сложной остается ситуация в крупных городах, которые регулярно подвергаются российским ударам. Среди них Киев и Днепр.

Факты ICTV выяснили, что происходит в Днепре 9 ноября, вернули ли горожанам свет, как работают водоснабжение и отопление, а также возобновили ли работу школы и детские сады.

Что произошло в Днепре 8 ноября

В ночь на 8 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате ударов были повреждены важные энергообъекты региона.

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Утром 8 ноября без электроэнергии остались более 600 тыс. потребителей в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и компания ДТЭК.

В Днепре вместе со светом возникли перебои с водоснабжением и теплом. Остановился электротранспорт, в частности трамваи, троллейбусы и метро.

Больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на резервное питание от генераторов. Энергетики начали восстанавливать поврежденное оборудование и возвращать электроэнергию потребителям.

Какая ситуация со светом в Днепре 9 ноября

По состоянию на 9 ноября электроснабжение в Днепре постепенно восстанавливают. Первые дома начали получать свет еще вечером 8 ноября. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

По его словам, энергетики и коммунальные службы работали над восстановлением городской инфраструктуры в течение всех суток. Электроэнергия начала появляться в разных районах города, однако полностью восстановить ее подачу на тот момент еще не удалось.

Утром 9 ноября ситуация оставалась сложной. В городе продолжали действовать экстренные отключения, поэтому привычные почасовые графики для всех потребителей еще не работали.

Сейчас удалось стабилизировать электроснабжение в большей части Днепропетровской области. По информации ДТЭК, 9 ноября энергетики получили команду Укрэнерго перейти к почасовым графикам отключений. Но в Павлоградском, части Самаровского и Синельниковского районов действуют аварийные отключения. Здесь графики не применяются.

Какая ситуация с водой в Днепре 9 ноября

После восстановления электроснабжения коммунальщики начали запускать системы водо- и теплоснабжения. Однако скорость восстановления услуг в разных частях города отличается.

По информации Бориса Филатова по состоянию на вечер 8 ноября, на левом берегу Днепра водоснабжение уже полностью восстановили. На правом берегу вода была примерно у 80% потребителей. На отдельных участках для жителей организовали подвоз воды автоцистернами.

После восстановления напряжения на одном из водозаборов произошел гидроудар. Коммунальщикам удалось устранить его последствия.

Как работает транспорт в Днепре

Во время блэкаута 8 ноября электротранспорт города остановился. Не курсировали трамваи, троллейбусы и метро.

Утром 9 ноября метрополитен возобновил работу и вернулся к графику. Трамваи и троллейбусы постепенно выходят на маршруты по оперативным расписаниям.

Чтобы жители могли передвигаться по городу, департамент транспорта привлек дополнительные автобусы. Всего на маршруты вышли 443 автобуса, которые обслуживали 91 направление. Из них 64 автобуса были большой вместимости.

Автобусами также дублировали маршруты электротранспорта, в частности для сообщения между левым и правым берегами города.

Работают ли школы и детские сады в Днепре 9 ноября

Из-за последствий блэкаута городские власти изменили формат работы образовательных учреждений. Соответствующее решение принял департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

В понедельник, 9 ноября, детские сады работают дистанционно. Такой режим будет действовать до стабилизации ситуации с электро- и водоснабжением.

Для школ предусмотрен отдельный порядок, поэтому каждое учреждение самостоятельно определяет формат обучения. Администрация должна учитывать, может ли обеспечить надлежащие условия для детей и проведения занятий при наличии воды и электроэнергии.

Где в Днепре можно согреться и зарядить телефон во время блэкаута

В городском совете отметили, что на случай длительных отключений электроэнергии в Днепре подготовили 477 пунктов несокрушимости. Из них 89 расположены на базе коммунальных учреждений, еще 388 работают в помещениях бизнеса.

В таких пунктах предусмотрены генераторы, обогреватели, питьевая и техническая вода, одеяла, аптечки, фонарики и зарядные станции. Жители могут прийти туда, чтобы согреться, зарядить телефон и воспользоваться базовыми услугами.

Кроме того, в городе обустроили 128 ручных водоразборных колонок. Они позволяют набирать техническую воду даже тогда, когда централизованное водоснабжение не работает. Медицинские учреждения также имеют альтернативные источники питания.

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