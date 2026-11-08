Атака на Днепр 8 ноября: есть погибший и раненые, горят склады и грузовики
- Россияне ударили беспилотником по пригороду Днепра.
- В результате атаки на частный сектор один человек погиб, еще один получил ранения.
- Во время повторной атаки загорелись склады и грузовики.
8 ноября прогремели взрывы в Днепре и его пригороде. Враг атаковал беспилотниками.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 8 ноября
Около 11:00 российские войска ударили беспилотником по пригороду Днепра. В результате атаки произошел пожар. По меньшей мере, один частный дом получил разрушения.
Первоначально сообщалось, что под завалами могут находиться люди. Впоследствии стало известно о погибшем и о раненом в результате удара по частному сектору.
По состоянию на 12:34 Александр Ганжа сообщил, что до трех выросло количество пострадавших из-за атаки россиян на частный сектор. Две женщины и мужчина получили помощь медиков на месте. От госпитализации отказались.
На месте атаки идет ликвидация последствий обстрела.
Около полудня российские войска снова нанесли удары по Днепру. В этот раз в результате атаки загорелись склады и грузовики на территории автотранспортного предприятия.
По предварительной информации, во время второго удара люди не пострадали.
Ночью 5 ноября прогремели взрывы в Днепре и Самаре. Произошел пожар на объектах критической инфраструктуры. Ранения получили три человека.
4 ноября РФ ударила по Днепру. Атаковано предприятие, там возник пожар. Ранения получили двое мужчин.
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