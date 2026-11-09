Росія не припиняє атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ворог намагається залишити українців без електроенергії, тепла та води. Особливо складною залишається ситуація у великих містах, які регулярно зазнають російських ударів. Серед них Київ та Дніпро.

Факти ICTV з’ясували, що відбувається у Дніпрі 9 листопада, чи повернули містянам світло, як працюють водопостачання й опалення та чи відновили роботу шкіл і дитячих садочків.

Що сталося у Дніпрі 8 листопада

У ніч проти 8 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Унаслідок ударів були пошкоджені важливі енергооб’єкти регіону.

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Вранці 8 листопада без електроенергії залишилися понад 600 тис. споживачів у Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та компанія ДТЕК.

У Дніпрі разом зі світлом у місті виникли перебої з водопостачанням і теплом. Зупинився електротранспорт, зокрема трамваї, тролейбуси та метро.

Лікарні й об’єкти критичної інфраструктури перейшли на резервне живлення від генераторів. Енергетики почали відновлювати пошкоджене обладнання та повертати електроенергію споживачам.

Яка ситуація у Дніпрі зі світлом 9 листопада

Станом на 9 листопада електропостачання у Дніпрі поступово відновлюють. Перші будинки почали отримувати світло ще ввечері 8 листопада. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, енергетики та комунальні служби працювали над відновленням міської інфраструктури протягом усієї доби. Електроенергія почала з’являтися в різних районах міста, однак повністю відновити її подачу на той момент ще не вдалося.

Вранці 9 листопада ситуація залишалася складною. У місті продовжували діяти екстрені відключення, тому звичні погодинні графіки для всіх споживачів ще не працювали.

Наразі вдалося стабілізувати електропостачання у більшій частині Дніпропетровської області. За інформацією ДТЕК, 9 листопада енергетики отримали команду Укренерго перейти до погодинних графіків відключень. Але у Павлоградському, частині Самарського та Синельниківського районів – аварійні відключення. Тут графіки не діють.

Яка ситуація у Дніпрі 9 листопада з водою

Після відновлення електропостачання комунальники почали запускати системи водо- та теплопостачання. Однак швидкість відновлення послуг у різних частинах міста відрізняється.

За інформацією Бориса Філатова станом на вечір 8 листопада, на лівому березі Дніпра водопостачання вже відновили повністю. На правому березі вода була приблизно у 80% споживачів. На окремих ділянках для мешканців організували підвезення води автоцистернами.

Після відновлення напруги на одному з водозаборів стався гідроудар. Комунальникам вдалося усунути його наслідки.

Як працює транспорт у Дніпрі

Під час блекауту 8 листопада електротранспорт міста зупинився. Не курсували трамваї, тролейбуси та метро.

Уранці 9 листопада метрополітен відновив роботу та повернувся до графіка. Трамваї й тролейбуси поступово виходять на маршрути за оперативними розкладами.

Щоб містяни могли пересуватися містом, департамент транспорту залучив додаткові автобуси. Загалом на маршрути вийшли 443 автобуси, які обслуговували 91 напрямок. Із них 64 автобуси були великої місткості.

Автобусами також дублювали маршрути електротранспорту, зокрема для сполучення між лівим і правим берегами міста.

Чи працюють школи та дитячі садочки у Дніпрі 9 листопада

Через наслідки блекауту міська влада змінила формат роботи закладів освіти. Відповідне рішення ухвалив Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

У понеділок, 9 листопада, дитячі садочки працюють дистанційно. Такий режим діятиме до стабілізації ситуації з електро- та водопостачанням.

Для шкіл є окремий порядок, тому кожен заклад самостійно визначає формат навчання. Адміністрація має враховувати, чи може забезпечити належні умови для дітей та проведення занять за наявності води й електроенергії.

Де у Дніпрі можна зігрітися та зарядити телефон під час блекауту

У міськраді зазначили, що на випадок тривалих знеструмлень у Дніпрі підготували 477 пунктів незламності. Із них 89 розташовані на базі комунальних установ, ще 388 працюють у приміщеннях бізнесу.

У таких пунктах передбачені генератори, обігрівачі, питна й технічна вода, ковдри, аптечки, ліхтарики та зарядні станції. Мешканці можуть прийти туди, щоб зігрітися, зарядити телефон і скористатися базовими послугами.

Крім того, у місті облаштували 128 ручних водорозбірних колонок. Вони дають змогу набирати технічну воду навіть тоді, коли централізоване водопостачання не працює. Медичні заклади також мають альтернативні джерела живлення.

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