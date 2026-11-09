Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили дипломатическую ситуацию, подготовку к встрече в Абу-Даби и возможную роль Индии в прекращении войны.

Об этом глава государства сообщил в понедельник, 9 ноября.

Переговоры Зеленского и Моди: что известно

По словам Владимира Зеленского, Украина активно готовится к обсуждению каждого вопроса, включенного в повестку дня встречи в Абу-Даби. Он подчеркнул, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог и ожидает такой же готовности к деэскалации от России.

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— Господин премьер-министр (Нарендра Моди, – Ред.) не раз говорил, в том числе и российскому руководителю (Владимиру Путину, – Ред.), что сейчас время заканчивать войну, а не продолжать, – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил важность участия Индии в приближении мира посредством собственных дипломатических шагов и диалога с другими мировыми лидерами.

Одним из возможных направлений такого сотрудничества стороны определили продовольственную безопасность. Во время разговора они обсудили блокирование Россией экспорта украинского зерна через Черное море.

По словам президента, Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров. Украина рассчитывает на продолжение усилий в этом направлении.

Зеленский отметил, что блокирование морских путей наносит ущерб не только экономике России, но и сотням миллионов людей в разных странах мира.

По итогам разговора стороны договорились, что их команды будут поддерживать связь по вопросам продовольственной безопасности и другим двусторонним вопросам.

Напомним, 31 августа во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал его прекратить войну против Украины.

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