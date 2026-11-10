В среду, 11 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключение света 11 ноября: что известно

Согласно сообщению, на завтра введены графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей для всех категорий потребителей.

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— Причина – последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев, – говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью и утром враг наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

Из-за вражеских атак на энергообъекты к утру были обесточены Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В Киевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях утром применялись графики аварийных отключений.

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