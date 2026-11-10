Графіки відключення світла 11 листопада діятимуть цілодобово
У середу, 11 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 11 листопада: що відомо
Згідно з повідомленням, на завтра введені графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг для всіх категорій споживачів.
– Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі та зранку ворог завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.
Через ворожі атаки на енергооб’єкти на ранок були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
У Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.