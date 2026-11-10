В ноябре погода постепенно становится холоднее, однако дневная температура еще остается плюсовой. В ближайшие дни в Виннице прогнозируют дожди и колебания температуры.

Факты ICTV выясняли, когда выпадет первый снег в Виннице и какой погоды ожидать в городе в ближайшие дни.

Когда выпадет снег в Виннице и стоит ли его ждать в ближайшее время

По данным Винницкого областного центра по гидрометеорологии, с 10 по 14 ноября в Виннице будет преобладать облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди, а температура воздуха днем составит от +3°C до +15°C.

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Во вторник, 10 ноября, в городе будет переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до -2…-4°C, а днем воздух прогреется до +7…+9°C.

В среду, 11 ноября, ожидается облачная погода. Ночью пройдет дождь, а днем осадков не прогнозируют. Температура воздуха в течение суток составит +3…+8°C.

В четверг, 12 ноября, дожди продолжатся. Ночью ожидается небольшой дождь, а днем умеренный. Температура составит от 0°C до +5°C ночью и от +5°C до +10°C днем.

В пятницу, 13 ноября, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +3…+8°C, а днем потеплеет до +10…+15°C.

В субботу, 14 ноября, небольшой дождь ожидается ночью. Днем осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 0…+5°C, днем +3…+8°C.

По прогнозу Винницкого областного центра по гидрометеорологии, до 14 ноября включительно снегопадов в городе не ожидается. В ближайшие дни осадки будут выпадать в виде дождя.

Следовательно, в ближайшие дни снега в Виннице не прогнозируют, будут только дожди.

Когда прогнозируют первый снег в Виннице

По прогнозу Винницкого областного центра по гидрометеорологии, который обнародовала Винницкая ОВА, в ноябре 2026 года среднемесячная температура воздуха в области составит +3,5…+5,5°C. Это на 2,1°C выше климатической нормы.

За месяц ожидается 24-44 мм осадков. Это 59-107% от средней многолетней нормы.

Прогноз погоды в Винницкой области по декадам ноября:

Первая декада: средняя температура воздуха составит +6,7…+8,7°C. Это на 2,5°C выше нормы.

Вторая декада: средняя температура ожидается на уровне +3,7…+5,7°C, что на 2°C выше нормы.

Третья декада: средняя температура составит +1,2…+3,2°C. Это соответствует климатической норме.

Синоптик Укргидрометцентра Оксана Скляр объяснила, что в ноябре мокрый снег вероятней всего в Карпатах. Образование устойчивого снежного покрова в большинстве регионов пока не прогнозируют.

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