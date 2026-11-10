У листопаді погода поступово стає холоднішою, однак денна температура ще залишається плюсовою. Найближчими днями у Вінниці прогнозують дощі та коливання температури.

Факти ICTV дізнавалися, коли буде перший сніг у Вінниці та якої погоди очікувати в місті найближчими днями.

Коли випаде сніг у Вінниці та чи варто його чекати найближчим часом

За даними Вінницького обласного центру з гідрометеорології, з 10 до 14 листопада у Вінниці переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі, а температура повітря вдень становитиме від +3 до +15°C.

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У вівторок, 10 листопада, у місті буде мінлива хмарність без опадів. Уночі температура опуститься до -2…-4°C, а вдень повітря прогріється до +7…+9°C.

У середу, 11 листопада, очікується хмарна погода. Уночі пройде дощ, а вдень опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби становитиме +3…+8°C.

У четвер, 12 листопада, дощі триватимуть. Уночі очікується невеликий дощ, а вдень помірний. Температура становитиме від 0°C до +5°C уночі та від +5°C до +10°C вдень.

У п’ятницю, 13 листопада, синоптики прогнозують невеликий дощ. Уночі температура повітря становитиме +3…+8°C, а вдень потеплішає до +10…+15°C.

У суботу, 14 листопада, невеликий дощ очікується вночі. Удень опадів не буде. Температура повітря вночі становитиме 0…+5°C, вдень +3…+8°C.

За прогнозом Вінницького обласного центру з гідрометеорології, до 14 листопада включно снігопадів у місті не очікується. Найближчими днями опади випадатимуть у вигляді дощу.

Отже, найближчими днями снігу у Вінниці не прогнозують, будуть лише дощі.

Коли прогнозують перший сніг у Вінниці

За прогнозом Вінницького обласного центру з гідрометеорології, який оприлюднила Вінницька ОВА, у листопаді 2026 року середньомісячна температура повітря в області становитиме +3,5…+5,5°C. Це на 2,1°C вище за кліматичну норму.

За місяць очікується 24-44 мм опадів. Це 59-107% від середньої багаторічної норми.

Прогноз погоди у Вінницькій області за декадами листопада:

Перша декада: середня температура повітря становитиме +6,7…+8,7°C. Це на 2,5°C вище за норму.

Друга декада: середня температура очікується на рівні +3,7…+5,7°C, що на 2°C вище за норму.

Третя декада: середня температура становитиме +1,2…+3,2°C. Це відповідає кліматичній нормі.

Синоптикиня Укргідрометцентру Оксана Скляр пояснила, що в листопаді мокрий сніг найімовірніший у Карпатах. Утворення стійкого снігового покриву в більшості регіонів поки не прогнозують.

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