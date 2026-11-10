Україна очікує на проведення великого обміну військовополоненими з Росією у форматі 1000 на 1000 або 1500 та 1500.

Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський у вівторок, 10 листопада.

Зеленський про новий обмін полоненими

– Ми проговорювали з командою. Завтра у них головний день. Сьогодні обговорили можливість обміну. Хочуть зробити тисячу на тисячу, може, півтори на півтори. Якийсь великий обмін. З цією аджендою поїдуть американці в Росію, – розповів він.

Зеленський зазначив, що російська делегація порушувала питання територій, однак нагадав, що його мають вирішувати на рівні лідерів.

Зараз дивляться

За словами президента, завтра учасники переговорів детальніше розглянуть деескалаційні кроки, енергетичні питання, ситуацію в Чорному морі та можливість обміну полоненими. Сторони теж обговорять перспективу проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів, якщо для цього будуть можливості.

Сьогодні вдень за результатами першого дня переговорів в Абу-Дабі Зеленський повідомив, що українська, американська та російська делегації обговорили питання звільнення військовополонених, безпекові гарантії для України та заходи з деескалації.

– Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет, – розповів глава держави.

Переговори в Абу-Дабі завершилися після обіду 10 листопада, загалом вони тривали чотири години.

До складу української делегації увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, народний депутат Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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