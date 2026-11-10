В ходе первого дня переговоров в Абу-Даби украинская, американская и российская делегации обсудили освобождение военнопленных, гарантии безопасности для Украины и шаги по деэскалации.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во вторник, 10 октября.

Переговоры в Абу-Даби: о чем говорили стороны

По словам Зеленского, сегодняшний день начался со встречи украинской делегации с европейскими и американскими партнерами. После этого состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России.

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– Трехсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных – это приоритет, – отметил глава государства.

Президент добавил, что во время переговоров отдельное внимание уделили гарантиям безопасности для Украины и основам их долгосрочного функционирования.

– Нужны реальные инструменты, чтобы заблокировать любое повторение войны. Была и тематика необходимости деэскалационных шагов, – рассказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что определил для украинской делегации задачи на дальнейший диалог.

По его словам, следующий раунд трехсторонних переговоров должен состояться завтра. Кроме этого, украинская команда продолжит общение с представителями президента США и европейскими партнерами в течение ближайших дней.

Владимир Зеленский подчеркнул, что главной задачей Украины остается реальное приближение мира, украинская сторона настроена на продуктивную, качественную и честную работу.

Президент поблагодарил американскую сторону за организацию переговоров, а Объединенные Арабские Эмираты – за предоставление площадки для встреч.

Как прошел первый день переговоров

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился первый раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Встреча длилась почти четыре часа.

Кроме трехсторонней встречи, украинская делегация провела в Абу-Даби ряд переговоров с международными партнерами.

Сначала представители Украины встретились с делегациями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской комиссии. К этой встрече присоединились и американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

После этого состоялись переговоры в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

В состав украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, народный депутат Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По итогам первого дня встреч в столице ОАЭ стороны достигли договоренности о проведении масштабного обмена военнопленными в ближайшее время.

Фото: Владимир Зеленский

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