В пятницу, 13 ноября 2026 года, в Киевской области действуют экстренные отключения света.

Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Экстренные отключения света в Киевской области 13 ноября: что известно

По информации ДТЭК, аварийные ограничения электроснабжения введены в четырех районах Киевской области:

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Бучанском;

Фастовском;

Белоцерковском;

Обуховском.

Причиной стали постоянные российские обстрелы и повреждения энергосистемы, которые ограничивают возможности передачи электроэнергии.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением нормальной работы системы.

— Битва за свет продолжается! — подчеркнули в ДТЭК.

Точных сроков отмены экстренных отключений компания пока не сообщила.

Во время аварийных отключений обычные почасовые графики могут не действовать, так как ограничения вводятся в зависимости от текущего состояния энергосистемы.

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