В Киевской области ввели экстренные отключения света в четырех районахДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В пятницу, 13 ноября 2026 года, в Киевской области действуют экстренные отключения света.
Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Экстренные отключения света в Киевской области 13 ноября: что известно
По информации ДТЭК, аварийные ограничения электроснабжения введены в четырех районах Киевской области:
- Бучанском;
- Фастовском;
- Белоцерковском;
- Обуховском.
Причиной стали постоянные российские обстрелы и повреждения энергосистемы, которые ограничивают возможности передачи электроэнергии.
Энергетики работают над скорейшим восстановлением нормальной работы системы.
— Битва за свет продолжается! — подчеркнули в ДТЭК.
Точных сроков отмены экстренных отключений компания пока не сообщила.
Во время аварийных отключений обычные почасовые графики могут не действовать, так как ограничения вводятся в зависимости от текущего состояния энергосистемы.
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