В ночь на 13 ноября Военно-морские силы ВСУ нанесли ракетные удары по трем объектам в российском Ростове-на-Дону, которые использовались для производства, хранения и обслуживания беспилотников.

Для атаки украинские военные применили береговой ракетный комплекс Нептун.

Удар по объектам БпЛА в Ростове-на-Дону

Как сообщил Генштаб ВСУ, под удар попали производственные мощности российского предприятия ООО Ионос, которое занимается изготовлением ударных беспилотников тактического уровня. Также был поражен склад, где хранились дроны этого производителя.

Сейчас смотрят

Еще одной целью стал сервисный центр компании Аэро-Хит, обеспечивающий ремонт и техническое обслуживание беспилотников для российской армии.

Отмечается, что предприятие Аэро-Хит специализируется на производстве ударных и разведывательных FPV-дронов Велес. Основные производственные мощности компании расположены в Хабаровске, в то время как в Ростове-на-Дону функционирует центр обслуживания этих беспилотников.

Целью поражения указанных объектов является нарушение логистической и производственной цепи обеспечения российских войск дронами, в частности сокращение объемов их изготовления, хранения и ремонта.

В Силах обороны подчеркивают, что Украина продолжает наносить удары по объектам военно-экономического потенциала России, реализуя право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Такие операции направлены на ослабление возможностей российской армии и прекращение вооруженной агрессии против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.