С 30 октября Украина успешно атаковала Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский нефтеперерабатывающие заводы, входящие в пятерку крупнейших в России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение пятерки крупнейших НПЗ

Кроме того, Силы обороны также атаковали не менее важные российские НПЗ – Новокуйбышевский и Саратовский.

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— Почти 2500 километров от украинской границы. Именно столько отделяет Омск от линии фронта, и именно там 11 ноября вспыхнул пожар на мощном нефтеперерабатывающем заводе Российской Федерации. Подразделы Сил обороны Украины поразили Омский НПЗ — гиганта российской нефтепереработки, ежедневно питающий топливом войну против Украины, — отметили в Генеральном штабе.

Омский НПЗ способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год и имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти — около 99%.

Также подтверждены результаты поражений Киришского и Саратовского нароперерабатывающих заводов.

В частности, в ночь на 9 ноября поражен ООО Кинеф (Киришинефтеоргсинтез) в Ленинградской области. Завод имеет мощность около 20 млн. тонн нефти в год и обеспечивает более 6% всей нефтепереработки России. Этот завод производит топливо для российской армии.

В результате удара повреждена установка атмосферной трубчатой ​​переработки нефти, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ и две установки охлаждения.

7 ноября атакован Саратовский НПЗ, мощность переработки которого составляет около 7 млн ​​тонн нефти в год и также обеспечивает потребности военно-промышленного комплекса РФ. На НПЗ повреждена единственная на заводе установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки топлива, трубопроводы и резервуар объемом 10 тысяч кубометров, где возникло возгорание. После атаки НПЗ не работает.

Удары по установкам первичной переработки сокращают производство топлива для армии РФ и сокращают доходы экономики.

В Генштабе отмечают, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и продолжит наносить удары по российским объектам, чтобы заставить РФ прекратить войну.

Ночью 3 ноября беспилотники атаковали Ярославский НПЗ. Он поставляет топливо, в частности, для военной авиации и техники оккупантов.

Источник : Генштаб ВСУ

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