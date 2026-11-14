Утром 14 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК на севере Одесской области. В результате атаки без электроснабжения остались почти 50 тыс. семей.

О последствиях вражеских обстрелов и ходе аварийно-восстановительных работ сообщила компания ДТЭК.

РФ утром атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области

По данным ДТЭК, атакуемый объект уже неоднократно находился под вражескими обстрелами. Специалисты компании приступили к ликвидации последствий удара сразу, когда разрешила ситуация безопасности.

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Сейчас на месте идет разбор завалов и ремонт поврежденного оборудования.

В компании предупредили потребителей, что из-за повторных разрушений восстановление потребует определенного времени, однако бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждый дом.

Ранее в компании сообщили, что только за последнюю неделю российские войска повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области.

Там отметили, что энергетики четыре сутки возвращали свет для более 203 тыс. семей, а ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад.

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