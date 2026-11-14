Около 50 тыс. семей без света: РФ обстреляла энергообъект в Одесской областиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Утром 14 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК на севере Одесской области. В результате атаки без электроснабжения остались почти 50 тыс. семей.
О последствиях вражеских обстрелов и ходе аварийно-восстановительных работ сообщила компания ДТЭК.
РФ утром атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области
По данным ДТЭК, атакуемый объект уже неоднократно находился под вражескими обстрелами. Специалисты компании приступили к ликвидации последствий удара сразу, когда разрешила ситуация безопасности.
Сейчас на месте идет разбор завалов и ремонт поврежденного оборудования.
В компании предупредили потребителей, что из-за повторных разрушений восстановление потребует определенного времени, однако бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждый дом.
Ранее в компании сообщили, что только за последнюю неделю российские войска повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области.
Там отметили, что энергетики четыре сутки возвращали свет для более 203 тыс. семей, а ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад.