В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 беспилотниками разных типов, большинство из которых составляли реактивные Shahed. Силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 81 враждебную цель, однако в нескольких местах зафиксировано попадание.

О результатах боевой работы защитников неба сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину 14 ноября: сколько сбила ПВО

Воздушное нападение российских войск началось еще с вечера — с 18:00 13 ноября. Всего оккупанты выпустили 96 ударных беспилотников типа Shahed (среди которых 61 был реактивным), Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия.

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Пуски осуществлялись из направлений Брянска, Орла, Приморско-Ахтарского (РФ), а также временно оккупированного Донецка и поселка Гвардейское в Крыму.

К отбиванию атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 14 ноября, противовоздушная оборона сбила и подавила 81 вражеский беспилотник типа Shahed (из них 52 были реактивными), Гербера и дроны других типов.

Однако в ВС ВСУ зафиксировали попадание средств воздушного нападения российских войск на восьми локациях, а также падение обломков сбитых целей еще на двух локациях.

В Воздушных силах ВСУ также уточнили, что по состоянию на 07:30 в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских ударных беспилотников, боевая работа по их уничтожению продолжалась.

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