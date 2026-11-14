Ночная атака на Украину: сбита 81 цель, есть попадания на 8 локацияхДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Ночью Россия выпустила по Украине 96 беспилотников.
- По состоянию на 07:30, противовоздушная оборона сбила и подавила 81 дрон.
В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 беспилотниками разных типов, большинство из которых составляли реактивные Shahed. Силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 81 враждебную цель, однако в нескольких местах зафиксировано попадание.
О результатах боевой работы защитников неба сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака на Украину 14 ноября: сколько сбила ПВО
Воздушное нападение российских войск началось еще с вечера — с 18:00 13 ноября. Всего оккупанты выпустили 96 ударных беспилотников типа Shahed (среди которых 61 был реактивным), Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия.
Пуски осуществлялись из направлений Брянска, Орла, Приморско-Ахтарского (РФ), а также временно оккупированного Донецка и поселка Гвардейское в Крыму.
К отбиванию атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 14 ноября, противовоздушная оборона сбила и подавила 81 вражеский беспилотник типа Shahed (из них 52 были реактивными), Гербера и дроны других типов.
Однако в ВС ВСУ зафиксировали попадание средств воздушного нападения российских войск на восьми локациях, а также падение обломков сбитых целей еще на двух локациях.
В Воздушных силах ВСУ также уточнили, что по состоянию на 07:30 в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских ударных беспилотников, боевая работа по их уничтожению продолжалась.