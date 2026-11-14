Потери РФ на 14 ноября: ВСУ обезвредили 1710 оккупантов, 33 артсистемы и 6 танковДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили еще 1710 российских оккупантов. Общие боевые потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1 миллион 620 тысяч человек. Также враг потерял десятки единиц бронетехники, артиллерии и сотни беспилотников.
Обновленные данные по потерям российской армии обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ в войне против Украины на 14 ноября
Кроме значительных потерь в живой силе, украинские защитники в сутки уничтожили шесть вражеских танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня и 448 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 ноября 2026 года ориентировочно составили:
- личный состав — около 1 620 630 (+1 710) человек;
- танки — 12 478 (+6);
- боевые бронированные машины — 25 750 (+19);
- артиллерийские системы — 52 355 (+33);
- РСЗО — 2 273 (+2);
- средства ПВО – 1 756;
- самолеты — 452;
- вертолеты — 356;
- наземные робототехнические комплексы – 3 140 (+4);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 607 531 (+448);
- крылатые ракеты — 5196;
- корабли и катера — 35;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 174 609 (+302);
- специальная техника — 4 905.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.