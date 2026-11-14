Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили еще 1710 российских оккупантов. Общие боевые потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1 миллион 620 тысяч человек. Также враг потерял десятки единиц бронетехники, артиллерии и сотни беспилотников.

Обновленные данные по потерям российской армии обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне против Украины на 14 ноября

Кроме значительных потерь в живой силе, украинские защитники в сутки уничтожили шесть вражеских танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня и 448 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 ноября 2026 года ориентировочно составили:

  • личный состав — около 1 620 630 (+1 710) человек;
  • танки — 12 478 (+6);
  • боевые бронированные машины — 25 750 (+19);
  • артиллерийские системы — 52 355 (+33);
  • РСЗО — 2 273 (+2);
  • средства ПВО – 1 756;
  • самолеты — 452;
  • вертолеты — 356;
  • наземные робототехнические комплексы – 3 140 (+4);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 607 531 (+448);
  • крылатые ракеты — 5196;
  • корабли и катера — 35;
  • подводные лодки — 2;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 174 609 (+302);
  • специальная техника — 4 905.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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