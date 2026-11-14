Зеленский заявил о готовности украинской ракеты для системы FREYJAДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Украинская ракета для антибаллистической программы FREYJA готова.
- Датский радар, который является одним из элементов будущей системы, тоже готов.
- Пусковую установку и ракету производит Украина, остальные составляющие зависят от партнеров.
Украинская ракета для антибаллистической программы FREYJA готова к использованию, как и датский радар, который является одним из элементов будущей системы. Украина продолжает работу с партнерами над другими составляющими проекта.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с лидерами стран N5 в пятницу, 13 ноября.
Готова украинская ракета для программы FREYJA
– Обсудили, как продвигается наша антибаллистическая программа FREYJA. Мы услышали доклад о датском радаре. Это первая часть от партнеров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета – это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнеров, – сказал Зеленский.
Президент сообщил, что сейчас продолжаются переговоры об обеспечении Украины значительным количеством снарядов для истребителей F-16.
Речь идет о запасе на шесть месяцев – 800 тыс. единиц. По словам Зеленского, Дания должна решить этот вопрос.
– Безусловно, всех интересует вопрос спутниковой связи. Понятно почему. Тестируем несколько вариантов. Франция, Норвегия, Дания, Финляндия – это те, с кем мы уже начали работать. И Германия присоединится. Это история не очень быстрая, к сожалению. Но в этом направлении мы также договорились работать, – добавил он.
Напомним, в сентябре Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить первую антибаллистическую систему в рамках программы Freyja до конца 2026 года.
Freyja – это проект системы противовоздушной и противоракетной обороны, который Украина разрабатывает вместе с несколькими европейскими странами. Основной задачей новой системы станет перехват баллистических ракет.