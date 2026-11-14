Украинская ракета для антибаллистической программы FREYJA готова к использованию, как и датский радар, который является одним из элементов будущей системы. Украина продолжает работу с партнерами над другими составляющими проекта.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с лидерами стран N5 в пятницу, 13 ноября.

Готова украинская ракета для программы FREYJA

– Обсудили, как продвигается наша антибаллистическая программа FREYJA. Мы услышали доклад о датском радаре. Это первая часть от партнеров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета – это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнеров, – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что сейчас продолжаются переговоры об обеспечении Украины значительным количеством снарядов для истребителей F-16.

Сейчас смотрят

Речь идет о запасе на шесть месяцев – 800 тыс. единиц. По словам Зеленского, Дания должна решить этот вопрос.

– Безусловно, всех интересует вопрос спутниковой связи. Понятно почему. Тестируем несколько вариантов. Франция, Норвегия, Дания, Финляндия – это те, с кем мы уже начали работать. И Германия присоединится. Это история не очень быстрая, к сожалению. Но в этом направлении мы также договорились работать, – добавил он.

Напомним, в сентябре Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить первую антибаллистическую систему в рамках программы Freyja до конца 2026 года.

Freyja – это проект системы противовоздушной и противоракетной обороны, который Украина разрабатывает вместе с несколькими европейскими странами. Основной задачей новой системы станет перехват баллистических ракет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.