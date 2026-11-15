У ніч на 15 листопада російські війська запустили по Україні 132 безпілотники різних типів, зокрема, 78 реактивних дронів Shahed. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 106 ворожих цілей. Однак зафіксовано влучання на 20 локаціях.

Про результати бойової роботи повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака РФ на Україну 15 листопада

Повітряний напад російських військ тривав із 18:00 14 листопада. Ворог атакував територію України 132 ударними безпілотниками типу Shahed (серед яких 78 були реактивними), Гербера, а також дронами-імітаторами типу Пародія.

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Пуски здійснювалися з кількох напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ на території РФ, тимчасово окуповані Донецьк та Гвардійське у Криму.

До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 106 ворожих безпілотників типу Shahed (зокрема 61 реактивний), Гербера та дронів інших типів.

Внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 20 локаціях.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що в небі ще залишаються декілька ударних безпілотників, а бойова робота триває.

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