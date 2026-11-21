Найближчими днями в Україні синоптична ситуація зумовлюватиме перехід на погоду пізньої осені з певними зимовими проявами.

У неділю та у понеділок очікується ускладнення погодних умов – дощі переходитимуть у мокрий сніг. Місцями вже може спостерігатися налипання мокрого снігу і ожеледиця.

І з понеділка у центральних та північно-західних областях може почати утворюватися сніговий покрив, а температури ставатимуть дедалі нижчими. Під кінець наступного тижня на північному сході місцями буде 10-14° морозу.

Зараз дивляться

Детальніше про прогноз погоди в Україні на 10 днів ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди в Україні на вихідні

У суботу, 21 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями.

– З 21 листопада з північного заходу до нас вже буде переміщуватися атмосферний фронт, він буде холодним, і за ним почне поширюватися саме холодне повітря. Тиск зазнаватиме коливань, вологість залишатиметься високою, а ось температура поступово знижуватиметься, – зауважує експерт.

Вночі у північно-східній частині помірний дощ, у західних областях невелиий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вдень пройде невеликий дощ, у південних та східних областях без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Карпатах і східних областях, вночі й у більшості центральних та Запорізькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у західних та північних областях 2-7° тепла. В Карпатах протягом доби близько 0°.

У неділю, 22 листопада, буде хмарно з проясненнями.

Вночі в Україні, крім заходу, вдень у північній частині пройде невеликі дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в західних, північних і в більшості центральних областей на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі та вдень буде 2-8° тепла.

Прогноз погоди на 23-25 листопада

У понеділок, 23 листопада, буде хмарно.

Вночі у північних областях пройде невеликий сніг, на південному заході країни очікується помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вдень у північних та більшості західних областей пройде невеликий сніг, на решті території помірний, у південних та східних областях місцями прогнозується значний дощ, в центральних областях значні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

В західних, північних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

– І, до речі, 23 листопада під час проходження південного циклону також можуть бути пориви вітру. У південній частині подекуди вони сягатимуть 15-20 м/с. А 24 листопада такої тенденції не буде, але зниження температури продовжиться, – каже Наталія Птуха.

Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. У Карпатах впродовж доби буде 1-6° морозу.

У вівторок, 24 листопада, буде хмарно з проясненнями.

Вночі очікується помірний, на сході країни місцями значний дощ з мокрим снігом, в західних

областях буде невеликий сніг. Вдень в Україні, крім півдня та сходу, пройде невеликий сніг.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла (вночі на сході, вдень на крайньому півдні країни 2-7° тепла). У Карпатах впродовж доби 3-8° морозу.

У середу, 25 листопада, буде хмарно з проясненнями.

На заході та північному сході країни прогнозується сніг, на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни до 6° тепла.

Консультативний прогноз на 26-29 листопада

26-27 листопада в Україні істотних опадів не прогнозується, 28-29 листопада в Україні, крім сходу, буде сніг, на Закарпатті та півдні з дощем.

Температура вночі 0-7° морозу, 28 листопада на північному сході місцями 10-14° морозу. Вдень від 2° морозу до 4° тепла.

28 листопада на південному заході країни 4-10° тепла.

Отже, погода в Україні набуватиме вже характеру глибокої осені з певними зимовими процесами. Якщо у суботу ще будуть плюсові температури і невеликі дощі, то поступово холодна повітряна маса, яка надходтиме з північного заходу, принесе зниження температури.

Водночас опади почнуть переходити в мокрий сніг, подекуди спостерігатиметься утворення снігового покру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.