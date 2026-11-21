Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 21 листопада: мінус 1 730 окупантів і 21 артсистемДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті близько 1 730 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 21 листопада
- особового складу: близько 1 634 860 (+1 730) осіб;
- танків: 12 485;
- бойових броньованих машин: 25 884 (+24);
- артилерійських систем: 52 595 (+21);
- РСЗВ: 2 289 (+1);
- засобів ППО: 1 767 (+2);
- літаків: 452;
- гелікоптерів: 356;
- наземних робототехнічних комплексів: 3 203 (+7);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 615 411 (+1 065);
- крилатих ракет: 5 278 (+82);
- кораблів та катерів: 35;
- підводних човнів: 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн: 177 819 (+283);
- спеціальної техніки: 4 921 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 732-гу добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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