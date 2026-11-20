Силы обороны 19 ноября и в ночь на 20 ноября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Под поражение попали ЗРГК Панцирь-С2 в Брянской области РФ, пункт управления беспилотниками в Донецкой области и склады материально-технических средств в Луганской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 20 ноября.

Силы обороны поразили ряд военных объектов РФ

По данным Генштаба, в Брянской области РФ украинские военные поразили ЗРГК Панцирь-С2, который российская армия использовала для защиты своих объектов от украинских беспилотников и ракет.

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В районе Селидово Донецкой области под удар попал пункт управления БпЛА противника. С него россияне осуществляли наведение дронов на украинские позиции и мирные населенные пункты.

Кроме того, Силы обороны атаковали тыловую логистику российских войск. В районе Рубежного и Лисичанска Луганской области поражены склады материально-технических средств подразделений армии РФ.

Еще одним объектом поражения стало место сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов вблизи Бердянска Запорожской области. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.

В Генштабе подчеркнули, что украинские военные продолжат атаковать важные военные объекты РФ.

— Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины, – отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в начале ноября Силы обороны Украины нанесли удары по российскому ЗРГК Панцирь-С2 и командно-штабной машине комплекса противовоздушной обороны С-400 Триумф.

С начала 2026 года украинские подразделения с помощью беспилотников поразили более 2 млн объектов российской армии. За этот период более 320 тыс. российских военнослужащих были уничтожены или тяжело ранены.

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