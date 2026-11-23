Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Були уражені місця розташування підрозділів безпілотних систем, засоби протиповітряної оборони та об’єкти логістики РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в понеділок, 23 листопада.

ЗСУ уразили низку військових об’єктів ворога

За інформацією Генштабу, удари по ворожих цілях завдавали 22 листопада та в ніч проти 23 листопада.

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– У Бердянську Запорізької області уражено місце зосередження особового складу підрозділу Рубікон. Це центр безпілотних технологій армії РФ, оператори якого полюють на українську техніку та логістику. Цього разу полювання обернулося проти них самих, – зазначається в повідомленні.

Крім того, українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс Тор на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також під удари потрапили пункти управління безпілотниками, розташовані поблизу Токмака Запорізької області та Цукуриного Донецької області.

Серед уражених цілей – склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів у районах Новоолександрівки Запорізької області та Моспиного Донецької області.

У Генштабі пояснили, що удари по цих складах були спрямовані на порушення тилового забезпечення підрозділів російської армії.

Наразі масштаби завданих противнику збитків уточнюються.

Нагадаємо, 19 листопада та в ніч проти 20 листопада Сили оборони атакували низку військових об’єктів російської армії.

Тоді під ураження потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2 у Брянській області РФ, пункт управління безпілотниками на Донеччині та склади матеріально-технічних засобів на Луганщині.

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