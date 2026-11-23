Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та міністру оборони Євгенію Хмарі посилити роботу з партнерами для прискорення постачання засобів ППО, наголосивши, що є конкретні країни, здатні допомогти. Водночас він вказав на необхідність подолати затягування передачі перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 від США.

Про це Володимир Зеленський повідомив за підсумками селекторної наради щодо ліквідації наслідків російських ударів.

Зеленський про прискорення постачання ППО

За словами президента, керівництво МЗС та міністр оборони України отримали персональні завдання щодо комунікації з міжнародними партнерами для пришвидшення передачі систем протиповітряної оборони.

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— Є конкретні країни, які можуть допомогти. Потрібне більш оперативне постачання в Україну. Важливо, щоб було подолане і затягування постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 від США, — наголосив Зеленський.

Крім того, під час наради прозвучала доповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони України про оновлені плани російських атак. Президент зазначив, що військові отримали відповідні завдання, які він обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, та висловив очікування на їхнє повне виконання.

Окрему увагу на селекторі приділили ситуації в Одесі та області, яка вже кілька днів залишається вкрай складною через атаки РФ по лініях електропередачі та підстанціях.

За словами президента, російські війська навмисно вичікують і повторно б’ють по лініях після їхнього відновлення, а також вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб їх знищити. З міністром енергетики та іншими урядовцями обговорили шляхи прискорення ремонтних робіт.

Також на нараді заслухали доповіді щодо обстановки та залучення сил у Дніпрі та області, Києві, Сумах, Конотопі та інших населених пунктах у Сумській, Харківській, Запорізькій, Полтавській та Чернігівській областях, Слов’янську та Краматорську на Донеччині.

Окремо президенту доповіли про організацію логістики в Києві, зокрема про забезпечення столиці додатковим транспортом, гарантування його безперебійної роботи під час відключень електроенергії та після російських обстрілів. Президент подякував усім ремонтним бригадам, які працюють над відновленням інфраструктури.

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