За последние сутки на фронте произошло 123 боевых столкновения.

Противник нанес 50 авиаударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для атак 5 213 дронов-камикадзе и осуществил 1 517 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-и сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.