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Карта бойових дій на 24 листопада 2026 – ситуація на фронтіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Протягом минулої доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення.
Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5 213 дронів-камікадзе та здійснив 1 517 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 24 листопада 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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