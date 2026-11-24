Верховная Рада приняла постановление №16207, которым рекомендует Кабинету министров пересмотреть условия работы предприятий во время воздушной тревоги при желтом уровне угрозы (дроновой опасности). Парламент предлагает разрешить бизнесу работать без обязательного обустройства укрытий после 4 декабря 2026 года при наличии добровольного письменного согласия работников.

Бизнесу разрешат работать во время желтой тревоги

Одобренным постановлением Верховная Рада обращается к правительству с рекомендацией внести изменения в постановление Кабмина №1092 от 4 сентября 2026 года, регулирующее условия продолжения работы предприятий во время желтого уровня угрозы.

Действующие нормы позволяют предприятиям работать без укрытия только в течение трех месяцев – до 4 декабря 2026 года. В парламенте отмечают, что для многих субъектов хозяйствования, особенно малого бизнеса, обустройство собственных укрытий технически невозможно или требует слишком значительных ресурсов.

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Верховная Рада рекомендует правительству в течение трех календарных дней пересмотреть указанные правила и разрешить предприятиям продолжать работу во время желтого уровня угрозы без обязательного требования к укрытию, но при соблюдении ряда условий. Среди них:

наличие индивидуального письменного согласия работников;

сохранение за каждым работником права в любой момент прекратить работу и перейти к укрытию;

обязанность предприятий информировать работников и посетителей о воздушной тревоге и обеспечивать другие предусмотренные законодательством меры безопасности.

В Верховной Раде подчеркнули, что предложенные изменения позволят избежать массового закрытия или остановки работы предприятий, сохранить рабочие места, доходы бизнеса и налоговые поступления в бюджеты.

Для малого бизнеса это возможность постоянно предоставлять товары и услуги населению, не прекращая деятельность из-за требований, которые не всегда возможно реализовать на практике.

Документ призван обеспечить баланс между экономической безопасностью государства, непрерывностью хозяйственной деятельности и правом каждого работника самостоятельно принимать решения по безопасности.

В конце июля премьер-министр Сергей Корецкий поручил проверить все укрытия гражданской защиты, чтобы выяснить, надлежаще ли они удерживаются и могут ли люди беспрепятственно ими пользоваться во время угрозы.

Уже в октябре Кабинет министров продлил срок для предпринимателей по обустройству укрытий или безопасных пространств, которые хотели возложить на бизнес, чтобы тот выполнил соответствующие требования до 4 декабря 2026 года.

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