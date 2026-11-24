У ніч проти 24 листопада під час масованої атаки РФ на західні регіони України російський безпілотник порушив повітряний простір Польщі.

Польські військові отримали дозвіл на його знищення, однак відмовилися від застосування зброї через потенційну загрозу для цивільного населення.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Зараз дивляться

У Польщу залетів російський дрон

На тлі російської масованої атаки на Україну польські військові задіяли відповідні сили та засоби протиповітряної оборони.

Військові контролювали ситуацію та мали дозвіл на ліквідацію безпілотника, який порушив повітряний простір країни.

Однак після того як дрон змінив курс у східному напрямку, командування ухвалило рішення не збивати його.

Причиною такого рішення стали ризики для цивільного населення та можливі негативні наслідки знищення повітряної цілі.

– Після зміни курсу безпілотного літального апарата на східний напрямок, враховуючи потенційну загрозу для цивільного населення та можливі наслідки збиття об’єкта, було ухвалено рішення утриматися від застосування озброєння у зв’язку з наявним ризиком завдання шкоди, – пояснили у польському військовому командуванні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.