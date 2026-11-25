В декабре 2026 года украинцев ждут изменения в сфере пенсионного обеспечения, медицинской помощи, бронирования работников и налогообложения. Часть нововведений касается отдельных категорий граждан, которым необходимо пройти определенные процедуры или успеть подать документы до установленных дат.

В частности, пенсионерам, которые проживают за границей или на временно оккупированных территориях, нужно пройти физическую идентификацию.

Участникам программы Скрининг здоровья 40+ следует учитывать декабрьские сроки использования средств, а предприятиям придется адаптироваться к обновленным правилам бронирования.

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Рассказываем, что изменится с 1 декабря 2026 года, кого коснутся нововведения и какие даты важно не пропустить.

Изменения с 1 декабря 2026 года для пенсионеров: кому нужно пройти физическую идентификацию

По данным ПФУ, до 31 декабря 2026 года две категории пенсионеров и получателей страховых выплат должны обязательно пройти физическую идентификацию.

По информации Пенсионного фонда Украины, это:

пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за пределами Украины;

пенсионеры и получатели страховых выплат, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Процедуру необходимо проходить ежегодно. Она нужна для подтверждения личности получателя пенсии или страховой выплаты.

Пройти идентификацию можно лично в сервисном центре ПФУ или уполномоченном банке. Также предусмотрена дистанционная процедура через Дія.Підпис на вебпортале Пенсионного фонда или в его мобильном приложении.

Отдельно предусмотрена возможность пройти видеоидентификацию. Украинцы за границей также могут подтвердить личность через дипломатические учреждения Украины.

Гражданам, которые выехали с оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию, проходить такую процедуру не нужно при условии перевода пенсии или страховой выплаты по новому месту жительства.

Что изменится для украинцев с 1 декабря: скрининг здоровья 40+

В декабре завершается прием заявок на получение средств по государственной программе Скрининг здоровья 40+.

По информации Министерства здравоохранения, подать заявку можно до 15 декабря 2026 года включительно. После зачисления средств необходимо успеть пройти обследование и оплатить его до 19 декабря включительно.

Программа рассчитана на украинцев в возрасте от 40 лет. Она помогает выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем.

В конце года обычный двухмесячный срок использования средств сокращается. Если индивидуальный срок использования средств заканчивается раньше 19 декабря, ориентироваться нужно именно на него.

Одной записи в медицинское учреждение недостаточно, поскольку обследование необходимо фактически пройти и оплатить. Неиспользованные средства банки автоматически вернут в государственный бюджет не позднее 20 декабря. Перенести их на 2027 год нельзя.

Помощь ветеранам, потерявшим зрение: до 95 тыс. грн на бытовую технику

Ветераны и ветеранки, которые полностью или частично потеряли зрение во время защиты Украины, могут получить целевую государственную поддержку.

Как сообщили в правительстве, программа предусматривает единовременную выплату до 95 тыс. грн. Деньги предназначены для приобретения бытовой техники и специализированных устройств, которые помогают людям с нарушениями зрения в повседневной жизни.

В частности, речь идет об адаптивной бытовой технике, смартфонах с функциями озвучивания экрана и специальных навигационных устройствах.

Выплаты будут осуществляться до 1 ноября 2027 года. Использовать полученные средства можно будет до 1 декабря 2027 года.

Программу реализуют совместно с Обществом Красного Креста Украины. В ноябре правительство сообщило, что целевую поддержку получат более 3 тыс. ветеранов.

Изменения в Украине с 1 декабря: переходный период в системе бронирования работников

Правительство ввело переходный период в системе бронирования военнообязанных до 20 декабря 2026 года. Соответствующие изменения касаются постановлений № 76 и № 1328.

По информации Министерства экономики, до 20 декабря включительно продолжат действовать решения о критичности предприятий, срок которых истек с 27 октября или заканчивается до этой даты. Также на этот период продлевается бронирование работников, оформленное через портал Дія, если срок его действия истек в указанный период.

Это дает предприятиям дополнительное время, чтобы адаптироваться к обновленным критериям и подтвердить соответствие требованиям.

Отдельные изменения касаются предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Для них сохраняется лимит бронирования на уровне 95%, но меняется база его расчета. Теперь процент будут определять от общего количества военнообязанных работников предприятия, а не от численности, указанной в решении Минобороны или Минэнерго.

До 20 декабря такие предприятия должны привести количество забронированных работников в соответствие с новым порядком.

Налоговая скидка за 2025 год: декларацию нужно подать до 31 декабря

Украинцы, которые в 2025 году понесли расходы, дающие право на налоговую скидку, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Для этого необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах до 31 декабря 2026 года включительно.

К расходам, по которым можно оформить налоговую скидку, относятся, в частности:

оплата обучения;

уплата процентов по ипотечному кредиту;

страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни;

отдельные взносы на благотворительность и другие расходы, предусмотренные Налоговым кодексом.

К декларации необходимо приложить документы, подтверждающие расходы и их оплату. Для оформления скидки за 2025 год также заполняют приложение Ф3.

Если не подать декларацию до конца 2026 года, право на налоговую скидку за этот отчетный год не переносится на следующие годы.

Проверка автотранспортных предприятий, получивших статус критически важных

С 1 декабря 2026 года начнется проверка автотранспортных предприятий, получивших статус критически важных.

Будут проверять, соответствуют ли они отраслевым требованиям, предусмотренным постановлением Кабмина № 76 и приказом Министерства развития общин и территорий № 50.

Речь идет именно о проверке соблюдения действующих критериев, а не о введении новых правил для всех перевозчиков.

Если во время проверки выявят нарушения или злоупотребления, Укртрансбезопасность может вынести на рассмотрение соответствующей комиссии предложение о лишении предприятия статуса критически важного.

Это важно для компаний, которые используют данный статус как основание для бронирования военнообязанных работников.

Переход на упрощенную систему налогообложения: заявление нужно подать до 16 декабря

Налоговики сообщили, что предприниматели и юридические лица, которые планируют перейти на упрощенную систему налогообложения с 2027 года, должны подать соответствующее заявление до 16 декабря 2026 года.

Это касается субъектов хозяйствования, которые сейчас находятся на общей системе налогообложения и хотят перейти на единый налог с начала следующего года.

Заявление можно подать лично в налоговую по месту налогового адреса, отправить по почте или оформить в электронном виде.

К заявлению также необходимо приложить расчет дохода за предыдущий календарный год.

Важно соблюсти срок, поскольку переход на упрощенную систему налогообложения с нового года оформляется на основании заявления, поданного не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего квартала.

Работа предприятий во время воздушной тревоги: что предлагают в Верховной Раде

В декабре также должен решиться вопрос работы предприятий во время желтого уровня угрозы, то есть опасности атак дронов.

Согласно действующим правилам, утвержденным постановлением Кабмина № 1092, предприятия без укрытий могут работать в обычном режиме в течение переходного периода — до 4 декабря 2026 года. После этого для продолжения работы необходимо выполнить требования по безопасности работников и посетителей.

Однако 24 ноября Верховная Рада приняла постановление № 16207, которым рекомендовала Кабмину пересмотреть эти условия.

Парламент предлагает разрешить предприятиям работать во время желтого уровня угрозы без обязательного обустройства укрытия при условии добровольного индивидуального письменного согласия работников.

При этом предприятия должны будут информировать людей о воздушной тревоге, проводить инструктажи и обеспечивать необходимые меры безопасности. Окончательные условия работы предприятий будут зависеть от решения Кабмина.

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