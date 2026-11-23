Кабінет міністрів продовжив до 20 грудня 2026 року включно дію рішень про надання підприємствам, установам та організаціям статусу критично важливих. Також подовжено термін дії відстрочок від мобілізації для їхніх військовозобов’язаних працівників, оформлених через портал електронних послуг.

Бронювання працівників продовжили до 20 грудня 2026 року

Відповідно до постанови від 19 листопада 2026 року №1452, продовження стосується рішень державних органів, які на день набрання чинності документом погодили критерії з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов’язаних.

Йдеться про випадки, коли термін дії таких рішень і відстрочок завершується до 20 грудня 2026 року або закінчився в період між набранням чинності постановами №1328 та №1452.

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Вимога щодо підтвердження статусу критично важливого підприємства не поширюється на рішення, термін дії яких закінчився в проміжку між набранням чинності зазначеними постановами.

Продовження також не стосується рішень, які були скасовані або мають бути скасовані відповідно до постанови №1328 чи чинного законодавства.

Окремим положенням документа керівників критично важливих підприємств, представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, включених до переліку, затвердженого Секретаріатом Кабміну, зобов’язали до 20 грудня 2026 року привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновлених вимог порядку бронювання.

До завершення цього терміну відповідні положення порядку бронювання щодо зазначених організацій не застосовуватимуться.

Мінцифри протягом п’яти днів із моменту набрання чинності постановою має забезпечити можливість бронювання працівників згаданих критично важливих підприємств, установ та організацій через єдиний державний вебпортал електронних послуг.

При цьому переведення таких заброньованих працівників на спеціальний військовий облік відбуватиметься без дотримання строку, передбаченого першим абзацом пункту 29 порядку бронювання.

Уряд також вніс зміни до постанови від 27 січня 2023 року №76 та положення про Координаційний центр, затвердженого постановою №1328.

Згідно з оновленими нормами, якщо підприємство або організацію визначено критично важливими рішенням Кабінету міністрів, кількість військовозобов’язаних працівників, яких можна забронювати, за результатами розгляду Координаційного центру визначатиме сама організація.

У кількох пунктах порядку бронювання назву Мінрозвитку замінили на Мінрегіон. Також передбачено, що погодження критеріїв Координаційним центром можна підтверджувати не лише у встановленому раніше порядку, а й засвідченим секретарем центру витягом із протоколу засідання.

До повноважень і підстав діяльності Координаційного центру додали розгляд звернень Державної податкової служби (ДПС) та/або Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Вони стосуватимуться виявлення та документального підтвердження ознак систематичного використання підприємствами, установами й організаціями схем ухилення від сплати податку на додану вартість та/або податку на доходи фізичних осіб.

Мінкульт оновив критерії критично важливих підприємств

23 листопада Мінкульт наказом №1648 затвердив нові критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та інформаційній сфері.

У листопаді міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко за підсумками чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України повідомив, що відомство працює над спрощенням процедури підтвердження статусу критично важливих підприємств через Координаційний центр та усуненням технічних проблем із бронюванням у Дії.

Мінекономіки спільно з Міноборони та Мінцифри опрацьовуватиме пропозиції бізнесу, спрямовані на підвищення передбачуваності механізму бронювання.

23 жовтня Кабінет міністрів завершив роботу над змінами до системи бронювання. Зокрема, було відокремлено статус критично важливих підприємств від економічних показників, галузеві та регіональні критерії переглянуто.

Уряд створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану.

Максимальний рівень бронювання для підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу знизили зі 100% до 95%. При цьому організації отримали можливість звертатися до Координаційного центру з проханням збільшити квоту.

Кабмін також анонсував запровадження механізму 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов’язання щодо регулярного добровільного залучення працівників до військової служби. Наразі цей механізм перебуває на стадії розробки.

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