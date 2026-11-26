Украина прорабатывает план действий на случай введения послевоенных гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО. Однако главным приоритетом для Киева остается полноправное членство в Альянсе. Россия пока не соглашается на предложенные США гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО: что известно

— Гарантии, о которых говорят сейчас, “по образцу статьи 5 НАТО” – это, по сути, такая поддержка со стороны американцев европейского контингента. Сейчас Россия выступает против этого, но если согласится, а потом, не дай бог, будет новое вторжение, то тогда автоматически начнут открываться новые пакеты помощи нам – оружие, – говорит источник.

Несмотря на проработку альтернативных механизмов защиты, Украина продолжает рассматривать вступление в НАТО как основной сценарий. При этом украинская сторона готовится к различным вариантам развития событий.

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— Для нас план А сейчас – это вступление в НАТО. Но мы, конечно, готовим и план Б: вот эти гарантии, плюс содержание большой украинской армии после войны, плюс, возможно, закрытие неба над Украиной силами НАТО и так далее, это все еще будет обсуждаться, – отметил источник.

Напомним, 19 ноября по итогам саммита Коалиции желающих в Берлине спецпосланник Джаред Кушнер заявил, что американской стороне удалось добиться от России рассмотрения концепции гарантий безопасности для Украины, построенной на принципе статьи 5 НАТО.

Во время выступления перед Парламентской ассамблеей НАТО президент Владимир Зеленский спросил, не было бы проще, дешевле и надежнее принять Украину в Альянс, вместо того чтобы обсуждать гарантии безопасности по аналогии со статьей 5.

По словам главы государства, Киев до сих пор не получил конкретных ответов относительно того, какие страны и каким образом будут защищать Украину в случае нового возможного нападения России.

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