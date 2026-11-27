Starlink работает на подконтрольной территории, но есть ограничения на оккупированной – ЗеленскийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Работа Starlink на подконтрольной Украине территории нормализовалась.
- Американская сторона направила положительные сигналы по работе спутниковой связи.
- На временно оккупированных территориях остаются ограничения.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации со спутниковой связью Старлинк для украинских военных. По его словам, на данный момент проблем стало меньше.
Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.
Работа Старлинка в Украине
По его словам, у украинских военных было немало проблем со связью Старлинк, но “американская сторона направила некоторые положительные сигналы”.
— Она (работа системы спутниковой связи, — Ред.) вернулась к норме на территории Украины, которую мы контролируем, — подчеркнул президент.
Он отмечает, что ограничения скорости остаются на временно оккупированной территории. Это проблема, ведь наши дроны-перехватчики не могут “догнать” реактивные Шахеды на ВОТ.
— Мы можем делать это на подконтрольной территории, но часто бывает слишком поздно. Шахеды наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и тому подобное, — объясняет президент Украины.
По словам Владимира Зеленского, технически ограничивает скорость Starshield (военной версии Старлинка) компания SpaceX:
— Политически – не знаю. На самом деле не знаю. Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону – они говорят, что это другие; мы спрашиваем других – они говорят, что это не они.
Президент отмечает, что ограничение скорости системы Старлинк, как и поставки ракет Patriot, — это сугубо политические решения.
По состоянию на 24 ноября Зеленский сообщал об ограничении скорости Starshield на оккупированных территориях. По его словам, такими действиями США ставят себя в очень неудобное положение.
Комментируя ограничение скорости Starshield, Владимир Зеленский заявил, что кто-то в США принимает решение, относясь к украинской земле так, будто она не украинская.