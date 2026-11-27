Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации со спутниковой связью Старлинк для украинских военных. По его словам, на данный момент проблем стало меньше.

Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.

Работа Старлинка в Украине

По его словам, у украинских военных было немало проблем со связью Старлинк, но “американская сторона направила некоторые положительные сигналы”.

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— Она (работа системы спутниковой связи, — Ред.) вернулась к норме на территории Украины, которую мы контролируем, — подчеркнул президент.

Он отмечает, что ограничения скорости остаются на временно оккупированной территории. Это проблема, ведь наши дроны-перехватчики не могут “догнать” реактивные Шахеды на ВОТ.

— Мы можем делать это на подконтрольной территории, но часто бывает слишком поздно. Шахеды наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и тому подобное, — объясняет президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, технически ограничивает скорость Starshield (военной версии Старлинка) компания SpaceX:

— Политически – не знаю. На самом деле не знаю. Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону – они говорят, что это другие; мы спрашиваем других – они говорят, что это не они.

Президент отмечает, что ограничение скорости системы Старлинк, как и поставки ракет Patriot, — это сугубо политические решения.

По состоянию на 24 ноября Зеленский сообщал об ограничении скорости Starshield на оккупированных территориях. По его словам, такими действиями США ставят себя в очень неудобное положение.

Комментируя ограничение скорости Starshield, Владимир Зеленский заявил, что кто-то в США принимает решение, относясь к украинской земле так, будто она не украинская.

Источник : BBC Украина

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