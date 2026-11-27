Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію із супутниковим зв’язком Старлінк для українських військових. За його словами, наразі проблем стало менше.

Про це він повідомив в інтерв’ю BBC Україна.

Робота Старлінк в Україні

За його словами, українські військові мали чимало проблем зі зв’язком Старлінк, але “американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали”.

Зараз дивляться

— Вона (робота системи супутникового зв’язку, — Ред.) повернулася до норми на тій території України, яку ми контролюємо, — наголосив президент.

Він зауважує, що обмеження швидкості лишаються на тимчасово окупованій території. Це є проблемою, адже наші дрони-перехоплювачі не можуть “наздогнати” реактивні Шахеди на тимчасово окупованій території.

— Ми можемо робити це на контрольованій території, але часто вже буває запізно. Шахеди завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об’єктах тощо, — пояснює президент України.

За словами Володимира Зеленського, технічно обмежує швидкість Starshield (військової версії Старлінка) компанія SpaceX:

Політично — не знаю. Справді не знаю. Це як пінг-понг: ми питаємо одну сторону — вони кажуть, що це інші; ми питаємо інших — вони кажуть, що це не вони.

Президент наголошує, що обмеження швидкості системи Старлінк, як і постачання ракет Patriot — це суто політичні рішення.

Станом на 24 листопада Зеленський повідомляв про обмеження швидкості Starshield на окупованих територіях. За його словами, такими діями США ставлять себе у “дуже незручне становище”.

Коментуючи обмеження швидкості Starshield, Володимир Зеленський заявив, що хтось в США ухвалює рішення, ставлячись до української землі так, ніби вона не є українською.

Джерело : BBC Україна

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