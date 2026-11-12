Перебои в функционировании спутниковой системы Starshield снижают возможности украинской противовоздушной обороны в борьбе с российскими беспилотниками. В настоящее время военные адаптируют систему ПВО к новым условиям, однако для полноценной защиты неба требуется возобновление работы сервиса.

О влиянии сбоев на обороноспособность сообщили в Генеральном штабе ВСУ, отвечая на запрос агентства Интерфакс-Украина.

Сбои в работе Starshield ослабили ПВО против дронов РФ

В Генштабе отметили, что на фоне усиления интенсивности российских воздушных ударов по гражданским объектам Силы обороны осуществили действия по укреплению противовоздушной обороны, в частности адаптировали систему к борьбе с вражескими реактивными беспилотниками.

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Важную роль в этом процессе играет именно система Starshield, поскольку она обеспечивает работу украинских дронов-перехватчиков, добавили там.

— Сбои в работе системы Starshield уменьшают возможности украинской системы ПВО по противодействию реактивным беспилотникам противника и другим типам угроз. Это может привести к ограничению возможностей Сил обороны Украины по защите жизней людей, гражданских и критической инфраструктуры, — отметили в Генштабе.

Несмотря на технические трудности, Силы обороны продолжают защищать украинское небо и перестраивают работу ПВО в соответствии с актуальной ситуацией. В то же время в Генштабе подчеркнули, что для полноценного выполнения задач по защите людей необходимо возобновление работы Starshield.

В четверг, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях в работе Starshield — военной версии спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. Об этом он сообщил по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

По словам президента, украинские подразделения уже несколько дней фиксируют значительные сбои в функционировании системы над территорией Украины – вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Военные выяснили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении скорости работы Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль/час), что существенно затрудняет перехват реактивных дронов РФ.

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