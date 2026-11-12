Президент Владимир Зеленский подверг критике ограничения в скорости спутниковой связи Starshield в прифронтовых и оккупированных регионах Украины. По его словам, это усложняет перехват российских дронов и может привести к увеличению количества жертв среди украинцев.

Об этом Зеленский заявил во время саммита Европейского политического сообщества.

Зеленский прокомментировал сбои в работе Starshield

Комментируя ситуацию с работой спутниковой сети, Зеленский обратил внимание на подход американской стороны к украинским территориям, где зафиксированы технические ограничения.

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– Некоторые вещи уже понятны. Если “кто-то в Америке” принимает решения, которые, по сути, относятся к украинской территории так, будто она не является украинской, то это показывает нам, куда движутся дела, — подчеркнул президент.

Он также утверждает, что Украина никогда и ни при каких обстоятельствах не признает российскую оккупацию своих земель.

Зеленский объяснил, что украинские военные используют Starshield для обеспечения работы противовоздушной обороны. Поскольку вблизи линии фронта Силы обороны нет возможности использовать авиацию, то главную роль там играют беспилотники-перехватчики, эффективность которых напрямую зависит от скорости связи.

— Здесь могут действовать только перехватчики беспилотников. А без необходимой скорости сбивать Shahed становится гораздо сложнее, – заметил президент.

В то же время Киев пытается выяснить детали у партнеров. По словам Зеленского, украинская команда пытается получить подробную информацию от американской стороны, но пока знает очень мало.

Starshield – это специализированная спутниковая система и подразделение компании SpaceX, разработанные для нужд военных, разведывательных служб и правительственных структур.

12 ноября Владимир Зеленский сообщил, что украинские подразделения фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории – ограничения срабатывают на скорости от 161 км/ч.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что сбои в работе Starshield снижают возможности ПВО в борьбе с реактивными дронами РФ. Военные адаптируют оборону к новым условиям, однако для полноценной защиты неба требуется возобновление работы системы.

Источник : Суспільне

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