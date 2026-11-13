Потрібно посилити відповідальність за переховування від військової служби та СЗЧ — КорецькийДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував підготовку законодавчих змін щодо відповідальності за порушення правил військової служби.
- Міністерство оборони завершує роботу над відповідним законопроєктом, який має стати частиною ширшого оновлення мобілізаційної політики.
- Уряд також працює над механізмами бронювання працівників і ротації військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті.
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив про необхідність посилити відповідальність за ухилення від військової служби та самовільне залишення військової частини (СЗЧ).
Відповідний законопроєкт уже завершує розробляти Міністерство оборони.
Відповідальність за СЗЧ: Корецький анонсував новий законопроєкт
Про це глава уряду повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
За словами Корецького, уряд уже вдосконалив процедуру бронювання військовозобов’язаних, ухваливши відповідну постанову. Над подальшими змінами спільно працюють Міністерство оборони та Міністерство економіки.
Прем’єр висловив сподівання, що оновлений механізм допоможе запобігти зловживанням, які раніше нерідко виникали під час бронювання.
Водночас уряд працює над новими підходами до мобілізації. Їхня головна мета – забезпечити військовослужбовцям, які тривалий час перебувають на фронті, зрозумілі терміни ротації та можливість повернення додому.
Корецький наголосив, що армія потребує поповнення особового складу, зокрема для заміни загиблих і поранених захисників.
– Третя річ – це нові правила чи умовний соціальний договір або нова методика мобілізації. Всі ці речі направлені на одне єдине – воїни, які уже 5 років воюють, повинні мати чітке розуміння, коли вони зможуть отримати ротацію і повернутися до домівок. Є, на жаль, загиблі і поранені, і на їх місце мають прийти нові воїни, – зауважив він.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України оприлюднив постанову від 23 жовтня 2026 року, якою оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників.