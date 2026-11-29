За неделю РФ атаковала Украину более 3,5 тыс. воздушных средств — ЗеленскийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Российские войска в течение последней недели атаковали Украину более 3,5 тыс. средств воздушного нападения, в частности ударными беспилотниками, корректируемыми авиабомбами и ракетами.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об атаках России на Украину за неделю
По словам главы государства, за последнюю неделю российские войска применили против Украины:
- более 1 960 ударных дронов;
- более 1 600 корректируемых авиационных бомб;
- восемь ракет.
Зеленский отметил, что россияне пытаются воспользоваться приближением холодов, нанося удары по энергетической и другой критической инфраструктуре Украины.
This past week, Russia launched more than 1,960 attack drones, over 1,600 guided aerial bombs, and 8 missiles against Ukraine. The Russians are trying to take advantage of the approaching cold weather to attack energy infrastructure and other critical facilities. They struck substations in the Vinnytsia, Kirovohrad, Rivne, Kharkiv, and Odesa regions. Unfortunately, many strikes have also hit residential buildings. Overnight, a Russian drone struck a multi-story apartment building in Odesa. Tragically, a woman was killed. In Zaporizhzhia, search and rescue operations continued overnight at the site where Russian guided aerial bombs were dropped amid residential buildings. There were no military facilities anywhere nearby. Five people were injured, including a 14-year-old girl. First responders from Ukraine’s State Emergency Service managed to rescue her from under the rubble. But tragically, Russia killed her mother in this strike. My condolences to everyone who has lost family members and loved ones.
I thank all the repair crews and our services involved in dealing with the aftermath of these attacks. It is very important that our people everywhere receive timely assistance. I also want to thank the warriors who defend Ukrainian skies. We work every day to secure more support. Additional financial and defense packages, first and foremost to strengthen air defense, mean lives saved. I am grateful to everyone who is helping.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2026
В частности, под вражескими ударами оказались энергетические подстанции в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.
Президент подчеркнул, что значительная часть российских ударов приходится также на жилые дома.
В частности, ночью 29 ноября в Одессе российский беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего погибла женщина.
В Запорожье российские войска нанесли удары корректируемыми авиабомбами по жилому сектору. По словам Зеленского, поблизости не было ни одного военного объекта.
В результате атаки на Запорожье погибла женщина, еще пять человек получили ранения. Среди пострадавших — 14-летняя девочка, которую спасатели ГСЧС вытащили из-под завалов. Ее мать погибла.
Президент поблагодарил ремонтные бригады и службы, задействованные в ликвидации последствий российских атак, а также украинских военных, которые защищают небо.
Зеленский подчеркнул, что Украина каждый день работает над привлечением дополнительной международной поддержки.
– Дополнительные финансовые и оборонные пакеты, прежде всего для укрепления ПВО, — это спасенные жизни. Благодарен всем, кто помогает, — отметил президент.
Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 беспилотниками разных типов, среди которых 93 реактивных Шахеда.
По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, до утра украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 101 вражеский беспилотник, в частности 55 реактивных Шахедов.
Зафиксированы попадания в 27 местах и падение обломков сбитых дронов еще в 13 местах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.