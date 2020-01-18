Мировой экономике грозит повторение Великой депрессии – глава МВФ

Из-за глобального неравенства между разными группами населения стран и кризиса финансового сектора мировой экономике грозит новая эпоха Великой депрессии 1920-х годов, считает директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, она сказала, что за последние 20 лет уровень экономического неравенства между странами существенно сократился, но он вырос между населением многих из них.

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Она привела пример Соединенного Королевства, где 10% самого богатого населения имеет столько же состояния, как 50% – самого бедного.

По ее словам, такая тенденция наблюдается в большинстве развитых стран.

– Определенным образом эта тревожная тенденция напоминает ранний ХХ век, когда технологии и интеграция в равной степени привели к первой “позолоченной эпохе”, потом к “Ревущим двадцатым” и, наконец, к финансовой катастрофе, – заявила глава МВФ.

Великая депрессия – мировой экономический кризис (1929-1933), к которому привел обвал на биржах США.

Ранее эксперты рассказали, какой будет экономическая ситуация в 2020 году и к чему стоит готовиться украинцам.

Источник: МВФ