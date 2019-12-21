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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк назвал причины замедления экономики Украины

Экономика Украины в III квартале 2019 года выросла на 4,1% в годовом исчислении, опередив прогноз Национального банка, но замедлила рост по сравнению с II кварталом (4,6% г/г).

Економіка

Как отметили в НБУ, замедление роста ВВП, объясняется слабыми показателями практически всех базовых видов деятельности и финансового сектора.

В то же время НБУ ожидал, что рост реального ВВП в ІІІ квартале составит 3,5% г/г. Среди основных причин более оживленного, чем ожидалось, роста экономики – высокие темпы роста внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного, а также наращивания экспорта.

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В НБУ также отметили, что ожидаемое ослабление показателей сельского хозяйства (сбор урожая преимущественно в III квартале) и промышленности (вследствие некоторого ухудшения внешней конъюнктуры) обусловит замедление экономического роста в IV квартале.

Прогноз НБУ на 2019 год из октябрьского инфляционного отчета – 3,5% г/г – остается актуальным.

К слову, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в 2020 году курс доллара будет колебаться в пределах 24-25 грн.

Источник: НБУ

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