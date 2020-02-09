Контроль за ввозом товаров без пошлин: ГТС договаривается с Польшей

Украина договаривается с Польшей о взаимном контроле над ввозом товаров без пошлины, рассказал председатель ГТС Максим Нефедов.

По его словам, речь идет о системе tax free – это возврат НДС на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были приобретены.

– Хочу сам слетать в Варшаву и поднять этот вопрос. Каждый человек, который пересекает границу с Польшей, видит очереди из бусиков. Наш аргумент такой: когда эти люди подбивают tax free в Польше и затем заезжают к нам, то информация о tax free позволила бы нам четко знать, товаров на какую сумму везет конкретная машина. И тогда не надо рассказывать, что везется в пределах разрешенной суммы, – пояснил главный таможенник Украины.

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По его словам, сейчас механизм обмена информацией между таможнями разных стран – большая проблема.

В то же время Украина уже обменивается такими данными с Венгрией, Молдовой и Беларусью, хотя из-за большого количества технических проблем качество такой информации низкая.

Нефедов рассказал также, что Украина намерена присоединиться к платформе ЕС для обмена таможенными данными в едином стандарте Seed+.

Напомним, с 8 декабря в Украине заработала Новая таможня. Все, что нужно о ней знать, читайте в нашем материале.

Источник: DT.UA